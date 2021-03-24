Кабмин обязал в “красных” зонах носить маски на улицах, Россия и ЕС обвинили друг друга в ухудшении отношений. Главное за день

Кабмин Украины запретил в “красной” зоне ходить по улицам без масок

На территориях общего пользования (улицах, парках, площадях) в “красных” зонах карантина запрещено находиться без масок. В “красной” эпидемической зоне сейчас находятся восемь областей и Киев, с 25 марта в нее войдет Львовская область. В Днепре локдаун намерены ввести местные власти.

Правительство ввело обязательный тест на COVID-19 для въезда иностранцев в Украину.

Ситуация с COVID-19 в Украине ухудшается, страну ждет очень тяжелый период, заявил министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, “британский” штамм коронавируса распространился по всей Украине и вызвал рост заболеваемости и госпитализаций. В связи с этим, по данным Минздрава, значительно выросли риски “постковидного” синдрома.

В Украине за сутки умерло рекордное число пациентов с COVID-19 – 333, подтвердили 11 476 новых случаев болезни. Прививки получили почти столько же – 10 904 человека.

В Минобразования сообщили, что ВНО состоится в запланированные сроки независимо от уровня эпидопасности в регионах.

Митинг под Офисом Президента: последствия

Единственного задержанного во время акции под Офисом Президента 20 марта, Владислава Стафийчука (Влада Сорда) суд отправил под домашний арест. Под здание суда пришли поддержать его несколько десятков человек.

Полиция открыла новое производство по делу – по факту умышленного повреждения или уничтожения имущества, и вручила подозрение соорганизатору митинга Сергею Филимонову и еще по меньшей мере двум участникам акции.

Россия и мир: конфронтация продолжается

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия взяла курс на конфронтацию с Евросоюзом. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что агрессивная политика России заставила НАТО провести наиболее масштабное усиление коллективной обороны со времен холодной войны.

В Евросоюзе также напомнили, что не признают аннексию Россией Крыма, а следовательно, и недавний указ президента РФ Владимира Путина о запрете не-гражданам РФ владеть землей в Крыму.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Евросоюз в разрушении связей с Россией, а спикер президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Путин – “убежденный сторонник добрых отношений” со всеми странами.

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Конфликт в партии “Голос”

Нардеп от “Голоса” Ярослав Юрчишин считает, что исключение из партии его самого и еще пятерых нардепов из-за “мировоззренческих различий” – вопрос времени. Причиной этому он называл голосование в Раде за направление на анализ Конституционного Суда Украины законопроекта о процедуре назначения руководителей НАБУ и Госбюро расследований. Юрчишин считает, что наладить ситуацию с нынешним руководством партии “вряд ли удастся”.

В политсиле накануне сообщили, что никого еще не исключали, но вынесли предупреждение шести нардепам:

Нардеп Александра Устинова, одна из получивших предупреждение, считает, что оно выглядит, как повод избавиться от неугодных депутатов.

Экономика Украины прошла пик падения

Министр экономики Украины Игорь Петрашко заявил, что Украина достойно выдержала вызовы пандемии COVID-19 и прошла пик падения экономики. Ведомство сохраняет прогноз роста экономики страны в 2021 году на 4,6% ВВП.

В США произошла стрельба в супермаркете

Полиция сообщила о 10 погибших, среди них – полицейский. Вероятного стрелка задержали.

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