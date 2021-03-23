 

На юге Москвы появится новый микрорайон

23.03.2021, 23:58, Разное
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На юге столицы сегодня прямо на наших глазах возникает новый микрорайон. Здесь будет все, чем славится на весь мир Москва — красивейшие виды, уникальная архитектура, простор для профессиональной и творческой деятельности и множество развлечений на любой вкус. Речь, конечно, о проекте обновления промзоны ЗИЛ.

Одной из жемчужин южной части бывшего завода станет затон Новинки, в акватории которого планируется организовать площадки водных аттракционов, плавучий спа-комплекс и сад с водными растениями. Здесь также можно будет взять на прокат водные виды транспорта.

Не осталась без внимания градостроителей и транспортная составляющая. Через затон Новинки планируется возведение двух пешеходных мостов. Они позволят сформировать единое городское пространство между набережными затона Новинки, а также существенно упростят перемещение жителей по району.

При планировании прибрежной территории архитекторы старались максимально использовать пространство для комфортного и разнообразного отдыха детей и взрослых.

“Согласно представленному проекту, на набережной Марка Шагала в продолжение уже благоустроенного участка набережной на реконструируемой территории “ЗИЛ-Юг” будет организована парковая зона с дополнительным озеленением и множеством детских, игровых, спортивных площадок, а также мест для проведения культурно-массовых мероприятий”, — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Здание и причал “Южного речного вокзала” реконструируют. Они обретут современный вид и получат новые функциональные возможности. Рядом разместится общественно-деловая застройка, в которой, согласно проекту, планируется строительство галереи современного искусства, офисов, торговых помещений и ресторанов.

Стоит отметить, что данный проект реализуют по городской программе “Мой район” в соответствии с пожеланиями москвичей. Москвичи принимают участие в формировании удобной современной городской среды методом голосования и вынесения своих предложений. Публичные слушания по проекту уже стартовали 17 марта на портале “Активный гражданин”.



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