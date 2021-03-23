 

В Лондоне задержали подозреваемого в подготовке теракта

23.03.2021, 23:30, Новости дня
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Контртеррористическое подразделение британской полиции задержало на юго-западе британской столицы 53-летнего мужчину, подозреваемого в хранении взрывчатого вещества.

Мужчине вменяют в вину подготовку или подстрекательство к террористическому акту. Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в его доме. После оценки рисков для жителей соседних районов было принято решение отказаться от эвакуации, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что два человека в Лондоне получили ножевые ранения в ходе нападения террориста, сам подозреваемый был застрелян. Очевидец рассказывал, что нападавший был вооружен тесаком, и обмотан канистрами, напоминающими взрывное устройство.



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