Партия Нетаньяху побеждает на парламентских выборах в Израиле

На выборах в Кнессет (парламент) победу одерживает партия «Ликуд» действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и может рассчитывать на 31 из 120 мест, свидетельствуют результаты экзитпола, проведенного государственной радиостанцией «Кан».

Данные экзитпола были опубликованы сразу после закрытия избирательных участков в 22.00 (23.00 мск). Второй по количеству мест в парламенте становится партия «Еш Атид» лидера оппозиции Яира Лапида, она может рассчитывать на 18 депутатских мандатов, передает ТАСС.

Во вторник в Израиле прошли четвертые за два года досрочные парламентские выборы. По их итогам определится состав Кнессета 24-го созыва, а также должна быть сформирована правительственная коалиция и назначен премьер-министр.

К настоящему моменту Нетаньяху находится у власти бессменно с 2009 года и намерен по итогам выборов 23 марта сформировать пятое правительство подряд. Нетаньяху впервые возглавлял кабмин Израиля с 1996 по 1999 год.