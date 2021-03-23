Разгоним скуку ногами

Сборная РФ по футболу 24 марта начинает на Мальте борьбу за путевку на ЧМ-2022 в Катар.

36 месяцев назад подопечные Станислава Черчесова попали на большой турнир без отбора. Просто потому, что мундиаль-2018 проходил на полях нашей страны. Теперь же четвертьфиналисту мирового домашнего первенства придется крепко потрудиться, чтобы поучаствовать в жарких катарских баталиях, намеченных на ноябрь–декабрь следующего года.

Главный тренер сборной РФ Станислав Черчесов (в центре) и игроки сборной РФ Андрей Мостовой и Артем Дзюба к отборочным матчам готовы. Фото: РИА Новости

Безусловно, сегодня нет никаких гарантий, что зимой в Африке крутые актеры из 32 сборных погоняют-таки мячик. Во-первых, ковид не думает уходить в офсайд, а, во-вторых, мощную кампанию по бойкотированию планетарного форума разворачивают норвежские клубные команды, возмущенные тем,

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что на стройках катарских стадионов и прочих сопутствующих празднику объектов уже погибло порядка 7000 рабочих-мигрантов.

Да и расследование о том, что шейхи подкупили членов ФИФА при выборах страны-хозяйки, не затухло и имеет шанс прикрыть футбол в пустыне. Тем не менее довольно насыщенный отборочный турнир к фестивалю на Ближнем Востоке начинается в Старом Свете в среду.

Весной и осенью команды проведут между собой традиционные двухраундовые дуэли (дома и в гостях), и только десять победителей групп напрямую попадут в Катар. Десять же сборных, занявших вторые места, вместе с двумя неудачниками Лиги Наций-2021 отправятся в плей-офф, где будут разыграны еще три дополнительных европейских пропуска. Полуфиналы и финалы этого утешительного соревнования пройдут в марте 2022 года. Многие специалисты считают, что при удачном раскладе как раз в данном мини-форуме и решится судьба нашей многострадальной сборной.

Напомню, что, согласно жеребьевке, прошедшей в Цюрихе еще перед новогодними праздниками, россиянам достались веселые хорваты, упорные словенцы и словаки, солнечные киприоты и беззаботные мальтийцы.

Все конкуренты, кроме Мальты, хорошо знакомы. «Банда» Луки Модрича, одолев Англию на «Уэмбли» в 2007-м, подарила нам участие в Евро-2008, а в 2018-м не пустила Дзюбу и компанию в полуфинал ЧМ-2018. Словенцы устроили памятный всем «Марибор», лишив Гуса Хиддинка и Андрея Аршавина сотоварищи поездки в ЮАР. Словацкий «колхоз» больно щелкнул по носу Леонида Слуцкого и друзей Акинфеева на Евро-2016. А киприоты, если кто забыл, в 1997-м отобрали два важных очка у подопечных Бориса Игнатьева, которые затем оплошали в стыковых поединках с итальянцами и пролетели мимо французской ярмарки. Кстати, мячик от киприотов на глазах Юрия Лужкова и Геннадия Хазанова, посетивших остров с визитом, пропустил тогда в Паралимни нынешний наставник сборной России…

Станислав Черчесов не стал мудрить и вызвал на три мартовских поединка в основном проверенных бойцов из столичных и провинциальных клубов, четверку легионеров, а также семерых представителей «Зенита». И, в частности, вернул в обойму Артема Дзюбу, который после публикации интимного видео со своим участием, не надевал майку с двуглавым орлом и отдыхал от «ручной славы». Правда, опальный капитан, как показали матчи чемпионата страны, находится не в лучшей физической форме и промахивается даже с пенальти. Тактика «навесь на Дзюбу, а там он разберется» прокатит разве что в игре с Мальтой в среду. Хотя навешивать, по сути, больше и не на кого. Повывелись, очевидно, форварды на Руси. В напарниках у Артема всего двое — норовящий всегда упасть спартаковец Александр Соболев и не слишком результативный сочинец Антон Заболотный.

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Кстати, РФС, пытаясь создать благоприятные условия для подопечных Черчесова, просил УЕФА перенести встречу из Та-Кали в Сочи, мотивируя это тем, что на территории РФ сейчас можно проводить спектакли со зрителями. Однако получил решительный отказ. Зато южные болельщики (битва со Словенией пройдет 27 марта на стадионе «Фишт») наверняка увидят двух наших легионеров — Александра Головина и Алексея Миранчука, которые в «Монако» и «Аталанте» иногда шуршат весьма эффектно. Особенно хорош набирающий форму после травмы бывший армеец, заработавший в 14 матчах за монегасков 11 очков по системе «гол+пас». Но один Головин, как известно, в поле не воин. К тому же по техническим, французско-итальянским причинам, оба хавбека пройти пятидневный сбор со своими партнерами не смогут и будут вынуждены, что называется, финтить с листа.

Добавляет Черчесову головной боли и еще один момент: стартовый отрезок отбора в марте совпадает с молодежным чемпионатом Европы, в котором россияне примут участие впервые за долгое время. Если бы не «детский турнир», можно было бы попробовать влить свежую кровь в ослабший организм и взбодрить отдельных ветеранов. А так, скорее всего, опять придется выезжать на Жиркове и Ионове со Смольниковым.

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Впрочем, всезнающие букмекеры в победе русских над Мальтой и Словенией не сомневаются. А вот в игре со Словакией, которая состоится 30 марта в Трнаве при пустых трибунах, аналитики фаворита не видят.

Однако прогнозы — дело неблагодарное и пустое. Особенно применительно к сборной, последние матчи которой, как вы помните, лишь подтвердили старую истину: «чемпионам наших сердец» одинаково тяжело бодаться хоть с лидерами, хоть с аутсайдерами. Каждая сербская собака, что называется, готова крепко покусать. Даже пять раз. К слову, вместо натурализованного бразильца Маринато Гильерме, нашкодившего больше обычного в холодном Белграде, Черчесов пригласил Юрия Дюпина из «Рубина». Хотя сомнений в том, что последний рубеж в официальных матчах останется за динамовцем Антоном Шуниным, почти нет. А вот на конкретный вопрос: «Поедет ли сборная РФ в Катар?» — усатый главнокомандующий, купивший недавно новую немецкую машину за 5 млн рублей, ответил уклончиво-осторожно: «Хорошо, что нам не достались немцы. Группа — ровная. Мы вступим в борьбу за путевку». Звучит не слишком жизнеутверждающе, но, когда стартовый состав зависит, в том числе, и от ПЦР-тестов, все наработки действительно нередко накрываются медным тазом. К слову, сам тренер, сделавший прививку от коронавируса перед объективами телекамер, сообщил, что его антитела нынче «зер гуд», и посоветовал последовать его примеру всех причастных к сборной. Вот только от футбольных болезней «Спутник V» спасет едва ли. Не секрет, что подшефные Станислава Черчесова, ярко сверкнувшие на домашнем мундиале и без проблем квалифицировавшиеся на Евро-2020, к концу прошлого года опять забуксовали и растеряли весь боевой запал.

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И по большому счету поводов для оптимизма нет. В рейтинге ФИФА сборная, не имеющая продуманной стратегии и не знающая побед 6 матчей, опустилась на 39-е место.

Но еще ниже она упала в глазах болельщиков после интервью Станислава Саламовича, который свалил всю вину за провал в Лиге наций на и так переругавшихся между собой игроков. А ведь летом «физрука» Черчесова и его сонную армию ждет и континентальное первенство, где тоже следует не ударить лицом в газон.

Но пока, отбросив все обиды, следует выложиться в трех ближайших отборочных матчах так, чтобы поздней осенью не ехать в Словению и Хорватию туристами.

Андрей Успенский

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