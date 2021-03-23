 

Львовская область с 25 марта переходит в “красную” зону

23.03.2021, 23:10, Новости дня
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С полуночи 25 марта Львовская область будет находиться в “красной” карантинной зоне. Об этом 23 марта сообщил министр правительства Олег Немчинов в своем Telegram-канале.

Соответствующее решение приняла Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

“Львовский портал” сообщил, что в области ограничения будут действовать как минимум до 6 апреля.

Минздрав Украины 23 марта обнародовал новый перечень зон адаптивного карантина. В “красной” зоне, в частности, находится и Львовская область. Решение о переходе области в “красную” зону принято еще 22 марта, а в силу оно вступает 25 марта.

Усиленные карантинные ограничения во Львовской области, по решению местных властей, действуют с 19 марта. Тогда область еще находилась в “оранжевой” зоне.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили более 1,56 млн случаев коронавирусной инфекции, скончался 30 431 пациент с COVID-19 (333 – за последние сутки), выздоровело более 1,26 млн человек.

По данным СНБО, во Львовская области с начала пандемии подтвердили более 95,4 тыс. случаев инфицирования, выздоровело 75,8 тыс. человек, умерло – 2517. За последние сутки зафиксировали 995 новых случаев заболевания.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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