Юрчишин о возможном вмешательстве Вакарчука в конфликт внутри “Голоса”: Я думаю, что он понял, что это бесперспективно

Основатель партии “Голос”, украинский музыкант Святослав Вакарчук не готов решать конфликт внутри политической силы, он считает свою функцию выполненной. Об этом в интервью изданию “Главком”, опубликованном 23 марта, сказал народный депутат от “Голоса” Ярослав Юрчишин.

По его словам, Вакарчук продолжает оставаться членом партии “Голос”, но “не готов включаться в ситуацию”.

“Он говорил по этому поводу и с Кирой [Рудик], и с другими, но свою функцию считает выполненной… Хотелось, чтобы он включился в процесс как лидер общественного мнения и помогал найти взаимопонимание. Но я так понимаю, что он понял, что это бесперспективно”, – сказал Юрчишин.

В то же время нардеп не считает “мертвым” проект “Голоса” после отхода Вакарчука. В составе партии 300 депутатов на всех уровнях власти, хотя значительная их часть “потерялась по дороге”, отметил Юрчишин.

По его мнению, если “Голос” будет необходим в первую очередь областным ячейкам, то у партии есть будущее.

“На местах должны поставить жесткий вопрос центральному аппарату, но из общения с регионами я вижу, что такого запроса здесь нет. Отношение такое: “паны дерутся, а у нас чубы трещат”. Поэтому я очень жду включения регионов, которым есть что сказать. “Голос” должен выйти из кризиса более сильным и объединенным”, – подчеркнул Юрчишин.

В комментарии НВ 22 марта Юрчишин говорил, что исключение из “Голоса” его самого и еще пятерых нардепов – вопрос времени. Причиной этому он называл голосование в Раде за направление на анализ Конституционного Суда Украины законопроекта о процедуре назначения руководителей Национального антикоррупционного бюро Украины и Госбюро расследований.

“У нас мировоззренческие различия в вопросах развития партии и позиционирования. Например, руководство партии и фракции регистрирует законопроект, который снижает способность Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции проверять партийные финансы. Членам фракции его даже не показали”, – отмечал нардеп.

В “Голосе” сообщили, что никого не исключали, но вынесли предупреждение шести нардепам: Юрчишину, Роману Лозинскому, Соломие Бобровской, Александре Устиновой, Ольге Стефанишиной и Владимиру Цабалю.

В парламентскую фракцию “Голоса” входят 20 человек. Вакарчук презентовал партию “Голос” в мае 2019 года, на парламентских выборах, которые состоялись в июле, политсила набрала 5,82% голосов избирателей, что позволило ей попасть в Верховную Раду.

11 июня 2020 года Вакарчук сообщил, что зарегистрировал в парламенте заявление о сложении депутатского мандата. Музыкант сказал, что его основной целью было привести в парламент “новых, профессиональных, порядочных, патриотичных людей” и частично эту задачу он считает выполненной. Поскольку в Раде не набралось голосов за решение о лишении Вакарчука мандата, фракция лишила его полномочий путем применения нормы об императивном мандате.

Вместо Вакарчука партию возглавила нардеп Рудик.

В конце января во фракции сменилось руководство: вместо Сергея Рахманина ее главой стал Ярослав Железняк. 8 февраля стало известно, что шоумен Сергей Притула больше не является заместителем главы партии “Голос”.

На фоне этих сообщений СМИ начали писать о расколе в партии.

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