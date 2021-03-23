“Самое масштабное усиление обороны со времен холодной войны”. Генсек НАТО рассказал о политике в отношении России

Агрессивная политика России заставила НАТО провести наиболее масштабное усиление коллективной обороны со времен холодной войны, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью “Немецкой волне”.

“Причиной такого решения в значительной мере послужили агрессия РФ против Украины, аннексия Крыма, а также другие агрессивные действия Кремля – не в последнюю очередь вмешательство в выборы в наших странах, кибератаки, а также покушение на жизнь лидера оппозиции (российского оппозиционера Алексея Навального. – “ГОРДОН”)”, – подчеркнул Столтенберг.

В то же время глава НАТО заявил, что Альянс продолжит придерживаться “комбинированного подхода” к России, который предусматривает сочетание мощного сдерживания и защиты с одной стороны и диалога с Россией – с другой: например, по вопросу контроля над вооружениями.

“Поэтому я приветствую тот факт, что Россия и США смогли договориться о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Это самое важное соглашение в сфере контроля над вооружениями на сегодняшний день”, – добавил генсек Альянса.

В июне 2020 года генсек НАТО говорил, что действия России и Китая существенно влияют на глобальный баланс и создают угрозы мировой безопасности. В частности, Россия “безудержно” наращивает военную активность, а Китай активен в киберпространстве, расширяет присутствие в Арктике и Африке, инвестирует в западную критическую инфраструктуру, отмечал Столтенберг.

В 2021 году генсек НАТО сообщал, что Альянс внимательно следит за расширением военной мощи России в Крыму и планирует увеличить финансирование военной деятельности возле границ России.

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