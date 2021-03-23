 

Благодаря реализации платных камер СИЗО заработали 3 млн грн – Малюська

23.03.2021, 23:10, Новости дня
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Следственные изоляторы Украины заработали 3 млн грн благодаря реализации платных камер. Об этом 23 марта сообщил министр юстиции Денис Малюська на своей странице в Facebook.

Малюська заявил, что за эти деньги уже удалось отремонтировать 39 бесплатных камер на 280 мест в изоляторах Киева, Одессы, Хмельницкого, Николаева и других городов.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1385237998523585&id=100011121947008

По данным Государственной уголовно-исполнительной службы, в Украине – 29 следственных изоляторов.

Платные камеры в мае 2020 года начали предлагать в Киевском, Львовском, Черниговском СИЗО, а также в СИЗО Запорожья, Запорожской области и Днепра, в июне – в Харьковском, Полтавском, Сумском и Старобельском СИЗО. В СИЗО Одессы две платные камеры появились в августе. По состоянию на конец января 2021 года такая услуга есть в 26 СИЗО Украины.

Пилотный проект по открытию платных камер продлится до 31 декабря 2021 года. По итогам проекта министерство решит, вводить ли такую возможность на постоянной основе.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обжаловала приказ Минюста о платных камерах в следственных изоляторах. По ее мнению, проект дискриминационный.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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