В семи районах Москвы установят шумозащитные экраны

В Москве постоянно развивается дорожно-транспортная инфраструктура. Теперь это коснется еще шести районов: Вешняки, Красносельский, Лианозово, Мещанский, Новогиреево, Новокосино и Хамовники. Здесь установят шумозащитные экраны.

Сооружения помогут снизить звуковую нагрузку около Русаковской эстакады, участка Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) и Носовихинского шоссе в районе Новокосино, МКАД в районе улиц Псковской и Доронина, Рижской эстакады со стороны Знаменского храма в Переяславской слободе, вдоль железнодорожных путей у станции Кусково, а также вдоль железнодорожных путей на Новоандреевском мосту.

В районе улиц Псковской и Доронина протяженность ограждения увеличится на 516 метров, а в районе станции Кусково — почти на 200 метров. Меньше других по протяженности будут конструкции на Рижской эстакаде (147 метров) и на Новоандреевском мосту (около 222 метров). Высота конструкций на Русаковской и Рижской эстакадах составит от четырех до четырех с половиной метра, а на участках вдоль МКАД — порядка восьми метров. Во время работ строители заменят уже существующие панели экранов. Ожидается, что монтаж ограждений завершится до конца этого года.

Такие положительные изменения в инфраструктуре столицы происходят благодаря городской программе “Мой район”. Она запущена, чтобы создать комфортные условия для жизни в каждом уголке столицы, комплексно обустроить каждый район и сформировать качественную социальную инфраструктуру. При этом речь идет не только о транспортных объектах, но и о ремонте домов, благоустройстве дворов и пришкольных участков.

Стоит отметить, что качество городской среды в Москве за последние несколько лет преобразилось до неузнаваемости. В столице ликвидировали очереди в детские сады, повысили уровень и доступность школьного образования, открыли десятки центров госуслуг по всему городу, привели в порядок дворы и создали множество новых парков.

Развитие программы позволяет москвичам переставать тратить время на поездки в другой район, например, чтобы позаниматься спортом, сходить в парк или посетить поликлинику — вся необходимая инфраструктура есть рядом с домом. Все изменения в городе по программе “Мой район” проводят с учетом мнения москвичей. Выразить его они могут в голосованиях проекта “Активный гражданин”. В ней горожане решают вопросы любого масштаба — от высадки цветов во дворе до выбора названий станций метро.