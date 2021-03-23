В Мещанском районе Москвы реконструируют признанный культурным наследием кинотеатр “Форум”

Кинотеатр “Форум” открылся в Мещанском районе Москвы еще в 1914 году. Здание имеет статус объекта культурного наследия. Проект реставрации разработало архитектурное и исследовательское бюро Kleinewelt Аrchitekten.

Фасад здания выполнен из пилонов, повернутых под разным углом, что создает ощущение оптической иллюзии и напоминает быструю смену кадров, имитируя живое движение. Его линейная текстура преломляет лучи света, проходящие через стеклянный объем строения.

Реконструкция здания уже началась. Стартовали работы по усилению стен, фундаментов и демонтажу аварийных конструкций. Архитектурные элементы строения бережно воссоздадут. Сохранившаяся часть здания будет максимально универсальной — в ней сможет расположиться культурное или общественное пространство, сообщается на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Во втором квартале этого года начнется строительство новой части здания. В ней будут находиться офисные помещения и выставочные пространства. Ввести в эксплуатацию весь комплекс планируется в конце 2022 года.

“Здание отличается принципиальной простотой и аккуратностью на фоне выразительного исторического здания в стиле неоклассицизма. Фасады разбиты на вертикальные полосы остекления с глубокими откосами, которые обеспечат приток солнечного света в выставочные залы и офисные пространства. Первый этаж немного заглублен и полностью остеклен – это придает легкость основному объему, а также стирает границу между внутренним пространством и улицей, где планируется современное благоустройство”, — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Общая площадь нового строения, включая подземный паркинг на 36 машино-мест, составит около четырех тысяч квадратных метров.

Отметим, что все эти преобразования происходят в Москве благодаря успешно реализующейся программе “Мой район”. Она призвана создать в городе благоприятные условия для жизни абсолютно во всех его уголках. Главная задача — комплексно обустроить каждый район и сформировать качественную социальную инфраструктуру. Все делается с учетом пожеланий самих жителей города, которые голосуют за изменения в приложении “Активный гражданин”.