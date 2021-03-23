Мнение: Навальный будет сидеть! Или митинг – которого никогда не будет!



Еще вчера я хотел написать о том, позже доберусь более детально – как я ржу с тех, кто типа борется за меня и за прекрасную Россию будущего. Ибо, я тут недавно подсчитал, с этими [слово нехорошее] – я работаю года так с 2011. В 2008-2009 я перестал быть оппозиционером, потом была Болотная, а потом уже ничего нельзя было остановить. И раз за разом я и мои коллеги, для кого тогда это также еще не стало окончательным образом жизни – доказывали, что навальнята и прочая шушера это… вы поняли.

Так вот, что интересно – в 2016 году, когда я стал вести УспехРаша – у меня это была именно борьба. Не дать развалить страну, показать, что не все так плохо. Доказывать, доказывать, доказывать.

А те, которые только ходят по митингам – они где? Правильно – там, где и обычно. Ибо им НУЖЕН КОМФОРТ. Каждый день что-то писать, изучать, думать – это для лохов и ватников. Нормальные пацаны поныли, что им трудно дышать в этой стране, запостили фоточек в Инсту или куда там теперь модно – и все, в кафешке скулить про плохого Путина. Бойцы!

Ну, и как прекрасное, блин, я это процитирую:

Команда Навального объявила о подготовке весеннего шествия с участием сотен тысяч человек!Потенциальным участникам мирного шествия в поддержку оппозиционера предлагается отметиться на интерактивной карте. Конкретная дата акции будет объявлена после того, как число возможных участников достигнет по крайней мере 500 тысяч.

Ржака такая. После просмотра ФИЛЬМА, который собрал 100 000 000 просмотров – они набрали тысяч 50 фриков. А теперь – будут проводить, если 500 тысяч наберут? То есть никогда. Если бы Навальный сидел не срок, что назначил суд, а пока они там чего наберут – я бы хохотался. Лешку погубило то, что ему сочуствуют такие же инфантилы – только еще более убогие.

Ау, народ – как думаете, наберете хоть 100 000 то? Уверен, нет.

Но, впрочем. я еще раз погляжу с удовольствием.

Как оппозиция обгадится. Как они покажут, на что они способны, точнее – не способны. Как будут опять врать и воровать деньги из общака. Как Навальный поймет – как его же кодла его сливает.

И, конечно, мое любимое – посмотрю на тех, кто ТУТ ВЛАСТЬ. Будет весело!

Счастья вам.

—