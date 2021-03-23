Возбуждено дело об утечке данных переболевших COVID москвичей

Уголовное дело возбуждено по факту утечки персональных данных москвичей, переболевших коронавирусом, сообщил председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

«По данному факту Следственным отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации по Красносельскому району города Москвы возбуждено уголовное дело», – говорится в ответе главка МВД депутату, который он опубликовал в своем Telegram-канале.

В документе отмечается, что сейчас ведутся оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются лица, причастные к преступлению.

Напомним, ранее руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко сообщил, что утечка персональных данных москвичей, которые переболели коронавирусом, произошла вследствие человеческого фактора.