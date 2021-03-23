Эксперты объяснили противоречия между Россией и Турцией по Идлибу

«Об обострении отношений между странами речь пока не идет, но мы можем констатировать недовольство Анкары действиями российских ВКС в Сирии», – сообщил газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов, комментируя сообщения СМИ о вызове российского посла в Турции в МИД республики в на фоне обострения ситуации в Идлибе.

«Турция действительно недовольна тем, что сирийские правительственные войска и, по некоторым данным, российские ВКС наносят удары по позициям сирийской оппозиции и различным объектам инфраструктуры», – отметил эксперт Российского совета по международным делам, востоковед Кирилл Семенов.

«С точки зрения Турции, эти действия идут вразрез с прошлогодними соглашениями о прекращении боевых действий в идлибской зоне деэскалации. Анкара полагает, что такие удары направлены на то, чтобы проверить степень реакции Турции на подобные инциденты. Если удары будут наращиваться, это приведет к новой эскалации. Поэтому Турция хотела бы изначально предупредить подобное развитие событий, чтобы начать диалог с Россией уже сейчас», – считает Семенов.

Собеседник также допустил необходимость новых консультаций между Москвой и Анкарой по ситуации в Идлибе, потому что «у Турции есть серьезный настрой не допустить новой военной операции». «Российская сторона, в свою очередь, будет демонстрировать поддержку Дамаска и готовность применять силу против тех формирований, которые действуют против дээскалации конфликта», – добавил Семенов.

Иной точки зрения придерживается директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. «Увы, все может пойти по сценарию весны прошлого года, когда сперва турки заявили о гибели мирных жителей в Идлибе из-за якобы удара российских ВКС, а затем сообщили о гибели своих военных, после чего началась эскалация конфликта», – напомнил Багдасаров.

«При этом в данном случае внешние управляющие со стороны НАТО могут спровоцировать эскалацию конфликта не только в Сирии с помощью Турции, но и в Донбассе с помощью Украины. Тогда РФ придется одновременно решать проблемы сразу на двух фронтах», – добавил собеседник.

«Эрдоган однозначно не собирается уходить из зоны Идлиба, где до сих пор размещены протурецкие бандформирования. В такой ситуации «раскачка» конфликта со стороны Анкары может перейти в масштабные боевые действия, хотя нам очередное обострение конфликта ни к чему. Но и шансы предотвратить конфликт я оцениваю скептически», – продолжил востоковед.

«Да, с одной стороны нам нужно быть сдержанными, но с другой – турки рассматривают сдержанность как слабость и начинают давить, поэтому ситуация весьма непростая», – констатирует Багдасаров. Он также отметил, что РФ не может бесконечно сдерживать сирийских военных, которые хотят покончить с турецкой оккупацией севера республики.

Напомним, по сообщению турецкой газеты Hurriyet, во вторник Министерство иностранных дел Турции вызвало российского посла Алексея Ерхова в связи с обострением ситуации в Идлибской зоне деэскалации. Ему была выражена обеспокоенность официальной Анкары нарушением безопасности, которая возникла в регионе из-за участившихся атак на оппозицию. Было отмечено, что нападения происходят в районах, где находятся гражданские лица, что угрожает стабильности и безопасности в регионе Также турецкая сторона выразила обеспокоенность российскому военному атташе. МИД Турции и посольство РФ в Анкаре пока не подтвердили вызов российского посла, передает РИА «Новости».

Ранее Минобороны Турции заявило, что Анкара проинформировала Москву о необходимости прекращения боевых действий в Идлибе со стороны Вооруженных сил Сирии.

Турция возлагает на сирийскую армию ответственность за гибель в воскресенье пяти мирных жителей при обстреле больницы на неподконтрольной Дамаску территории в Идлибской зоне деэскалации, а также за атаку на жилой район и стоянку грузовиков, в результате которых, по утверждению Анкары были ранены семь мирных жителей.

Также турецкие власти обвиняют «сирийский режим» в ракетных ударах по той части провинции Алеппо, которая находится в зоне проведения контртеррористической операции турецкой армии «Щит Евфрата».

Напомним, 9 марта жители Идлиба выступили против бесчинств протурецких боевиков на фоне гуманитарного кризиса на подконтрольной вооруженным силам Турции территории Сирии. Ранее в городе Африн провинции Алеппо прошел митинг местных жителей с требованием вернуть им оливковые поля, захваченные боевиками протурецких бандформирований.