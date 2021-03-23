 

В США заявили о запуске КНДР ракет малой дальности

23.03.2021, 22:36, Новости дня
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КНДР в конце прошлой недели провела тестовые пуски нескольких ракет малой дальности, сообщило издание The Washington Post со ссылкой на источник.

«КНДР запустила несколько ракет малой дальности в прошлые выходные дни после того, как осудила Вашингтон за продолжение совместных военных учений с Южной Кореей. Ракетные испытания, о которых ранее не сообщалось, представляют собой первый прямой вызов со стороны лидера КНДР Ким Чен Ына президенту [США Джо] Байдену, чьи помощники пока не обозначили свой подход к ядерной угрозе [со стороны КНДР]», – цитирует сообщение газеты ТАСС.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын сообщил о завершении создания ядерных сил в стране.

Напомним, 1 января 2020 года Ким Чен Ын объявил об отказе КНДР соблюдать запрет на ядерные испытания, пока США не предпримут ответных мер.



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