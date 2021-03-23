Поправки к Конституции РФ выходят за рамки уместного даже при президентских режимах

Венецианская комиссия Совета Европы подвергла критике поправки в Конституцию России, которые непропорционально усиливают роль президента. Об этом говорится в предварительном заключении, опубликованном на официальном сайте комиссии.

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«Эти изменения выходят далеко за рамки того, что уместно в соответствии с принципом разделения властей даже при президентских режимах».

По мнению Совета Европы, это нарушает ряд сдержек и противовесов, изначально предусмотренных в Конституции.

Комиссия отметила, что в поправке, которая «обнуляет» количество президентских сроков для действующего главы государства, отсутствует логика. Принятые поправки представляют угрозу верховенству права в России, а также ослабляют органы субъектов РФ и местного самоуправления, сообщают эксперты.

В документе также говорится, что изменения в Конституцию принимались слишком поспешно, а скорость их подготовки не соответствовала важности этих поправок. Комиссия подчеркивает, что это привело «к нехватке времени для достаточного периода консультаций» с людьми.

При этом Венецианская комиссия положительно оценила ограничение двумя сроками президентского мандата и усиление социальной защиты граждан.

Поправки к Конституции были предложены президентом РФ Владимиром Путиным. Их приняли по итогам Общероссийского голосования летом 2020 года. В частности, теперь законодательно закреплен приоритет Конституции над международным правом, брак является союзом мужчины и женщины, а одна из поправок «обнуляет» сроки действующего главы государства.

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