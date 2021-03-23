Нардеп Устинова о возможном исключении из “Голоса”: Домахаться до мышей

Народный депутат от “Голоса” Александра Устинова заявила 23 марта в Facebook, что партия предупредила ее о возможном исключении из политсилы.

Устинова опубликовала решение политсовета “Голоса” относительно голосования о направлении в Конституционный Суд (КСУ) представления о назначении глав Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Госбюро расследований (ГБР) президентом и предупреждения о возможном ее исключении из партии.

Нардеп также добавила скриншот интервью лидера партии “Голос” Киры Рудик изданию LB.ua, в котором говорится, что Устинова и еще пять депутатов присутствовали на заседании политсовета партии. В настоящее время эта информация отсутствует в тексте интервью.

“Это предупреждение об исключении из партии, которое выглядит, как повод “избавиться” от неугодных депутатов. Мне странно было узнать из публичных комментариев главы моей партии Киры Рудик, что будто бы кто-то из народных депутатов присутствовал на заседании политсовета. Это неправда, никто о нем даже не знал”, – сказала Устинова.

Она также отметила, что голосование, которое и стало поводом для вынесения предупреждения, было не за изменения в Конституцию.

“Мы голосовали только за направление обращения в КСУ, которое уже один раз признало неконституционной возможность назначения глав НАБУ и ГБР президентом. Это технический и тактический шаг, чтобы не дать быстро проголосовать провластный законопроект, чтобы снести руководство НАБУ и сделать его зависимым политически органом”, – подчеркнула Устинова.

“Это называется “домахаться до мышей”, с позволения сказать, или найти повод”, – резюмировала нардеп.

https://www.facebook.com/ustinova.alexandra/posts/4656129564413482

В комментарии НВ 22 марта нардеп от “Голоса” Ярослав Юрчишин говорил, что исключение из партии его самого и еще пятерых нардепов – вопрос времени. Причиной этому он называл голосование в Раде за направление на анализ Конституционного Суда Украины законопроекта о процедуре назначения руководителей НАБУ и Госбюро расследований.

“У нас мировоззренческие различия в вопросах развития партии и позиционирования. Например, руководство партии и фракции регистрирует законопроект, который снижает способность Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции проверять партийные финансы. Членам фракции его даже не показали”, – отмечал нардеп.

В “Голосе” сообщили, что никого не исключали, но вынесли предупреждение шести нардепам: Юрчишину, Роману Лозинскому, Соломие Бобровской, Александре Устиновой, Ольге Стефанишиной и Владимиру Цабалю.

В парламентскую фракцию “Голоса” входят 20 человек. Основал политсилу украинский музыкант Святослав Вакарчук. Он презентовал партию “Голос” в мае 2019 года, на парламентских выборах, которые состоялись в июле, политсила набрала 5,82% голосов избирателей, что позволило ей попасть в Верховную Раду.

11 июня 2020 года Вакарчук сообщил, что зарегистрировал в парламенте заявление о сложении депутатского мандата. Музыкант сказал, что его основной целью было привести в парламент “новых, профессиональных, порядочных, патриотичных людей” и частично эту задачу он считает выполненной. Поскольку в Раде не набралось голосов за решение о лишении Вакарчука мандата, фракция лишила его полномочий путем применения нормы об императивном мандате.

Вместо Вакарчука партию возглавила нардеп Рудик.

В конце января во фракции сменилось руководство: вместо Сергея Рахманина ее главой стал Ярослав Железняк. 8 февраля стало известно, что шоумен Сергей Притула больше не является заместителем главы партии “Голос”.

На фоне этих сообщений СМИ начали писать о расколе в партии.

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