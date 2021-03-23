В НБУ назвали условия и последствия возможного отказа Украины от финансирования МВФ

По мнению замглавы Национального банка Украины Дмитрия Сологуба, Украина сможет отказаться от сотрудничества с МВФ при двух условиях – благоприятной внешней среде и изменении макроэкономической политики. Об этом он написал в колонке для “Экономической правды”, комментируя дискуссию в СМИ о том, может ли Украина прожить без денег Фонда.

Сологуб подчеркнул, что отказ от сотрудничества с МВФ возможен только при сохранении очень благоприятной внешней среды для Украины. В частности, при дешевых энергоресурсах мировые цены на товары нашего экспорта должны быть очень высокими.

Однако замглавы НБУ отметил, что в последнее время цены на нефть и газ растут, и по оценкам регулятора, эта тенденция будет продолжаться.

Второе условие – изменения в макроэкономической политике. Сологуб отметил, что отказ от сотрудничества с Фондом, скорее всего, приведет к росту расходов на обслуживание долга, сокращению притока иностранных инвестиций, давлению на валютные резервы Национального банка.

“Поэтому правительству придется сокращать дефицит госбюджета, курс гривны будет ослабевать, чтобы нивелировать негативное влияние на платежный баланс, соответственно, инфляция ускорится”, – добавил Сологуб.

Замглавы Нацбанка подчеркнул, что за отказ от сотрудничества с МВФ и право проводить “суверенную экономическую политику” Украине придется платить уменьшением затрат на важные бюджетные проекты (инвестиции в дорожную инфраструктуру, повышение социальных стандартов, поддержку малого и среднего бизнеса) и ростом процентных ставок, поскольку НБУ будет вынужден проводить более жесткую монетарную политику для сдерживания инфляции.

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил министр финансов Сергей Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца года, но этого не произошло.

21–23 декабря 2020 года миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января 2021 года. Комментируя сроки выделения следующего транша МВФ, Райс сказал, что сначала надо изучить политику экономического развития и проведения реформ в стране.

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля сообщил, что миссия Фонда завершила работу, но решение о пересмотре программы не принято. “Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продолжатся”, – отметил он.

25 февраля Райс заявил, что миссия МВФ считает продуктивными дискуссии с Украиной, но некоторые вопросы остались нерешенными. Среди таких вопросов он назвал усиление управления банковским надзором Национального банка, дефицит бюджета, фискальные риски, а также укрепление системы правосудия. По словам Райса, он ничего не знает о сроках дальнейших переговоров.

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