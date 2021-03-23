Мины, беспилотники и внедорожники. Россия продолжает снабжать оружием боевиков на Донбассе – разведка

По данным разведки, Россия продолжает поставлять в районы оккупированного Донбасса оружие, боеприпасы и другое имущество военного назначения. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

По информации ведомства, только с начала марта 2021 года Россия через не контролируемые Украиной участки границы доставила на Донбасс новые партии противотанковых и противопехотных мин, беспилотные летательные аппараты, станции радиоэлектронной борьбы и несколько десятков военных внедорожников для подразделений быстрого реагирования.

Также Россия продолжает обеспечивать боевиков топливом, более 5 тыс. тонн которого, по данным разведки, доставили железнодорожными путями.

В то же время, отмечают в Минобороны, распространенные в социальных сетях и российских СМИ сообщения о перемещении из РФ на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях более 100 танков Т-72 – фейк, который используется пропагандой противника для деструктивного влияния на местное население.

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.

За прошедшие сутки, 22 марта, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе штаб зафиксировал пять обстрелов со стороны террористов.

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