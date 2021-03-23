«Роттенберг привился вместо Путина» – В соцсетях обсуждают тайную вакцинацию президента России
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Подборка шуток о тайной вакцинации российского президента.
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Аркадий Ротенберг сообщил, что вакцинировался вместо Путина pic.twitter.com/lYNvPGSSmg
— ИА «Панорама» (@ia_panorama) March 23, 2021
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Аркадий Ротенберг заявил, что это он построил себе дворец с плесенью, это он отравил Навального, это напал на Украину, и это он же тайно привился всеми тремя российскими вакцинами!
Гип гип ура, Герою России, Геленджика и окрестностей!
— AVRELY (@Rouslan5) March 23, 2021
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Позировать с обнаженным торсом на лошади Путину очень нравится, а прививаться вакциной на камеру почему-то нет. Странно!
— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) March 23, 2021
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Путин любит на камеры:
отдыхать с Шойгу в тайге
плавать по рекам
плавать с аквалангом
кататься на лошадях и рыбачить топлес
ездить на камазах
летать со стерхами
Путин не любит на камеры:
прививаться прививками, которые постоянно расхваливает https://t.co/9koxn3lfZl
— Георгий Албуров (@alburov) March 23, 2021
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— Может вакцинироваться?
— Так “Спутник V” не прошёл клинических испытаний.
— А Путин, вон говорит, что вакцинировался.
— Говорит?
— Говорит.
— Ну, и ты — говори.
— Лев Раковский (@levrakovskiy) March 23, 2021
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— ИА «Панорама» (@ia_panorama) March 23, 2021
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