«Роттенберг привился вместо Путина» – В соцсетях обсуждают тайную вакцинацию президента России

Подборка шуток о тайной вакцинации российского президента.

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Аркадий Ротенберг сообщил, что вакцинировался вместо Путина pic.twitter.com/lYNvPGSSmg

— ИА «Панорама» (@ia_panorama) March 23, 2021

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Аркадий Ротенберг заявил, что это он построил себе дворец с плесенью, это он отравил Навального, это напал на Украину, и это он же тайно привился всеми тремя российскими вакцинами!

Гип гип ура, Герою России, Геленджика и окрестностей!

— AVRELY (@Rouslan5) March 23, 2021

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Позировать с обнаженным торсом на лошади Путину очень нравится, а прививаться вакциной на камеру почему-то нет. Странно!

— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) March 23, 2021

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Путин любит на камеры:

отдыхать с Шойгу в тайге

плавать по рекам

плавать с аквалангом

кататься на лошадях и рыбачить топлес

ездить на камазах

летать со стерхами

Путин не любит на камеры:

прививаться прививками, которые постоянно расхваливает https://t.co/9koxn3lfZl

— Георгий Албуров (@alburov) March 23, 2021

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— Может вакцинироваться?

— Так “Спутник V” не прошёл клинических испытаний.

— А Путин, вон говорит, что вакцинировался.

— Говорит?

— Говорит.

— Ну, и ты — говори.

— Лев Раковский (@levrakovskiy) March 23, 2021

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«Я понимаю, у президента дела, но меня тоже можно понять. Смена до двух, а в три у меня приём в частной клинике», – объяснил своё отсутствие терапевт Леонид Тимашук https://t.co/xZqdQQRzj4

— ИА «Панорама» (@ia_panorama) March 23, 2021