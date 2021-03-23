Суд оставил под стражей фигурантов дела об убийстве Шеремета

Шевченковский районный суд Киева до 21 мая продолжил меры фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета – детскому врачу и волонтеру Юлии Кузьменко, военнослужащему и музыканту Андрею Антоненко и медсестре Яне Дугар. Об этом 23 марта сообщила судья во время заседания, которое транслировалось на YouTube-канале “Судова влада України”.

Защитники Кузьменко и Антоненко ходатайствовали об изменении меры пресечения, а именно взятие их на поруки, однако суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения и продлил меру пресечения для подозреваемых. По решению суда Антоненко останется под стражей, а Кузьменко под круглосуточным домашним арестом.

Прокурор по производству Михаил Тишин отмечал, что отпускать двоих подозреваемых нельзя, поскольку есть много рисков.

Он напомнил, что Антоненко был военным, умеет обращаться с оружием и может его использовать. По мнению прокурора, подозреваемый может влиять на свидетелей, а также скрываться от следствия.

Во время одного из перерывов Антоненко рассказал Общественному, что “мало надеется” на изменение меры.

“Нет никаких доказательств. И я скажу больше, их не будет! И не может быть. Все, о чем говорит прокурор – это как сказка”, – заявил он.

Следующее заседание назначено на 30 марта, говорится в сообщении.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания “Украинская правда”, гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь, военнослужащий и музыкант Антоненко и детский врач и волонтер Кузьменко. Все они были арестованы, позже Дугарь и Кузьменко смягчили меру пресечения и выпустили из СИЗО, Антоненко продолжает находиться под стражей. Фигуранты заявляют, что непричастны к убийству.

22 мая 2020 года полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

Шевченковский райсуд Киева принял решение, что судить Антоненко, Дугарь и Кузьменко будут с участием присяжных. Первое заседание по существу состоялось 28 сентября.

17 декабря защита Антоненко ходатайствовала о смягчении меры пресечения с ареста на личное обязательство, так как состояние здоровья музыканта ухудшилось. Антоненко сообщал, что у него проблемы с сердцем и зубами. Тогда суд ходатайство отклонил, однако дал согласие на его этапирование в больницу. В январе адвокат Дмитрий Круговой просил суд отпустить Антоненко под личное обязательство, так как его жена заболела и их общих детей не с кем оставить, но суд отклонил и это ходатайство.

16 марта 2021 года сообщалось, что пятый президент Украины Петр Порошенко и ряд народных депутатов от “Европейской солидарности” хотят взять на поруки Антоненко.

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