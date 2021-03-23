 

В Покровском-Стрешнево достроят ФОК с панорамными окнами

23.03.2021, 22:12, Разное
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К концу 2023 года в Москве планируется построить около 150 физкультурно-оздоровительных комплексов. Их возведут в большинстве жилых районов города, чтобы каждый москвич получил возможность заниматься спортом в шаговой доступности от дома. Строительство таких комплексов позволяет открывать новые спортивные секции. В них могут заниматься как профессиональные спортсмены, так и любители активного образа жизни. ФОК в Покровском-Стрешневе достроят уже до конца этого года. О ходе работ рассказал руководитель московского Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

В здании ФОКа, площадь которого составит более девяти тысяч квадратных метров, будут оборудованы взрослый и детский бассейны, универсальный игровой и тренажерный залы. Здесь планируется проводить групповые и индивидуальные занятия по волейболу, бадминтону, мини-футболу, настольному теннису, баскетболу, аэробике, чирлидингу, оздоровительной гимнастике и плаванию. В здании установят современные панорамные окна.

Сейчас завершаются работы по устройству фасада ФОК в Покровском-Стрешнево, частично смонтирован потолок над детским бассейном. Кроме того, почти полностью выполнена внутренняя отделка помещений.

Напомним, в Покровском-Стрешнево уже благоустроены берега реки Сходня (2017-2019) и сквер на улице Свободы, д. 13/2 (2019). Также приведены в порядок 58 дворов, 87 детских и 18 спортплощадок, отремонтированы 42 дома и 1404 подъезда, открыты станция метро “Спартак” (2014) и станция МЦК “Стрешнево” (2016).

Стоит отметить, что все эти благоприятные изменения городской среды Москвы происходят благодаря программе “Мой район”. Ее задача — комплексно обустроить каждый район и сформировать качественную социальную инфраструктуру. В каждом районе города обустроят максимально удобные для жизни условия – школы в шаговой доступности, рабочие места, магазины, парки отдыха. Также развитие программы позволяет москвичам переставать тратить время на поездки в другой район, например, чтобы позаниматься спортом, сходить в парк или посетить поликлинику — вся необходимая инфраструктура есть рядом с домом.

Все изменения в городе по программе “Мой район” проводят с учетом мнения москвичей. Выразить его они могут в голосованиях проекта “Активный гражданин”. Горожане решают вопросы любого масштаба — от высадки цветов во дворе до выбора названий станций метро.



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