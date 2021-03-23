Российский генерал предупредил США о “неприятных последствиях” в случае отказа от диалога

«Что и, главное, кому пытаются доказать США своим демонстративным отказом от диалога с Владимиром Путиным? Россия настроена на решение вопросов, накопившихся между нашими странами, но, похоже, Соединенные Штаты не намерены что-то решать”, – сказал в комментарии для “Дни.ру” глава президиума организации «Офицеры России», генерал-майор Сергей Липовой.

По его словам, американская администрация стремится к скандалам и конфликтам, а не конструктивному диалогу. “Только в такой ситуации они чувствуют себя как рыба в воде”, – считает Липовой.

Отказ со стороны США был ожидаем, отметил генерал. Своим презрительным отношением Вашингтон не столько пытается унизить Москву, сколько демонстрирует свое истинное отношение к ситуации в мире, полагает Липовой.

“Отношение к США на мировой арене начинает меняться, и если они не перестанут играть в мировое господство и не начнут нормального диалога с другими странами, то последствия для них будут крайне неприятными”, – предупредил эксперт.

Ранее Джо Байден назвал Владимира Путина “убийцей”, комментируя ситуацию вокруг блогера Алексея Навального. После этого российский лидер предложил главе Белого дома разговор в формате дебатов.

Путин поручил Министерству иностранных дел договориться об организации открытого диалогу 18 или 22 марта. Администрация Белого дома инициативу не поддержала. На встрече с журналистами Байден отказался отвечать на вопрос о разговоре с российским лидером.