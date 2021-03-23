Мнение: Сакральное знание будущего – правила сложения

Из ФБ:

“Однокурсник приезжал, рассказывал.

Ехал на работу (Америка) заскочил в магазинчик схватил булочку за 3.99 и какую-то водичку за 0.99. И тут перебой с электричеством. Кассирша не может пробить чек.

Друг спешит:

– Это стоит 4.98. Я оставлю вам 5 баксов, потом пробьёте.

– Вы не можете знать, сколько это стоит. Вам не на чем было посчитать!

Я должна пробить чек и увидеть сумму.

Друг стал объяснять – почему 4.98. Кассирша не верит.

Тут появилось электричество. Пробила чек и чуть не упала в обморок.

– Это невероятно!!! Вы, наверно, очень знаменитый великий математик!”

Звучит как байка – а кто-то наверняка обвинит в том, что “это придумано, чтобы опорочить Америку”. Но на самом деле – это не только очень похоже на правду, но и, скорее всего, почти неизбежно в новом мире, причем, понятно, во всех странах (в более прогрессивных – быстрее, конечно). Я обратил внимание на эту запись прежде всего потому, что у меня давно крутится мысль написать фантастический роман о цифровом будущем, в котором талантливые дети-подростки, изнывающие в цифровой реальности, из-за своего бунтарского духа сами заново изобретают правила деления и умножения, а до этого – бумагу (!) и возможность на ней писать (поскольку в будущем не будет ни бумаги, ни ручек, а детей никто не будет учить арифметике – зачем, ведь всё считают калькуляторы).

И вот вижу – ого, будущее уже наступило! В моем романе детей, конечно, сразу же начнут преследовать; потому что, во-первых, “нахера оно нужно, вы что, самые умные”, а во-вторых – бумага вредна, так как написанное на ней не может контролировать ИИ. Какой-нибудь “умный взрослый” будет это на полном серьезе объяснять мальчишке-бунтарю: дескать, ты сам не понимаешь, что делаешь, зачем вам бумага – ведь если человек со злыми намерениями пишет что-то на своем гаджете, ИИ следит за ним, и просто не даст написать ничего плохого! А если злой человек захочет разослать другим злым людям призыв “Давайте пойдем взорвем водопровод” – добрый ИИ заменит рассылку на “Желаю всем доброго утра!”, а к злому рассылателю вышлет киберполицейских. Зачем же ты даешь злодею идею бумаги, мальчик? ИИ насилу истребил память о ней за последние 100 лет!

Зачем ИИ не желать, чтобы люди умели считать без помощи “облачных калькуляторов” – тоже нетрудно обосновать.

Думаю – а как же мои “дети будущего” научатся писать. Кирпичом на асфальте? Но где они возьмут кирпичи…