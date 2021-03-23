“Поднимаю бокал”: Настя Каменских призвала поклонников к экзотическому отдыху

Популярная певица Настя Каменских опубликовала на своей странице в Instagram фотоснимок, который сопроводила призывом к подписчикам посетить морское побережье. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от фолловеров.

На размещенном в микроблоге изображении красотка стоит вполоборота к камере на теплом морском песке, облаченная лишь в раздельный купальник голубого цвета, и держит в руке бокал с напитком светлого цвета. Наличие множества песчинок на ягодицах сигнализирует о том, что исполнительница незадолго до фотосессии предавалась отдыху сидя на пляже. Геолокацию снимка Настя Каменских не указала, однако буйная зеленая и явно не местная растительность на фоне свидетельствует о её пребывании на одном из экзотических зарубежных курортов. “Поднимаю бокал за то, чтобы каждая девочка в этом году сделала себе такую же фотку в купальнике на фоне пальм на каком-нибудь красивом пляже”, – такой доброжелательной тирадой сопроводила эффектное фото хозяйка аккаунта.

Кое-кто из подписчиц не преминул возможностью упомянуть, что для впечатляющего фотоснимка на пляже просто было бы необходимо похудеть, однако к кому было направлено данное замечание, к себе или к Насте Каменских, автор комментария не упомянула. Абсолютное же большинство поклонников с энтузиазмом восприняли призыв любимицы, попутно отметив её красоту и сексуальность. За полсуток пост набрал более 200 тысяч “лайков”.