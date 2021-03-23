 

“Разработка очень актуальна”: Отечественные ученые разработали биодобавку для двухнедельного хранения кефира

23.03.2021, 21:54, Разное
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Российская ученый-биолог Надежда Чирикова недавно дала интервью одному из отечественных изданий, в котором пояснила о новой пищевой добавке, позволяющей усовершенствовать процесс производства кефира. В частности, с её применением продукт может храниться без изменения вкусовых качеств до 16 суток.
Специалист, представляющая биологическое отделение Институт естественных наук Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова, пояснила о том, что предметом исследования якутских ученых стали местные растительные ресурсы. Ученые изучали особенности качественного и количественного состава кулинарных и лекарственных объектов флоры, произрастающих в Республике Саха (Якутия). В процессе экспериментов с концентрациями биоактивных соединений они получили фитокомплекс, являющийся натуральной пищевой добавкой. Особенности сочетания органических веществ в ней позволил добиться не только большой длительности хранения кефира, но и естественного вида, запаха и вкуса продукта. Также сохранились показатели его калорийности и питательных качеств – это было обеспечено водорастворимым полисахаридным комплексом и фенольным соединением, имеющим растительное происхождение. В общей сложности научная работа продолжалась около года.

Как пояснила Надежда Чирикова, основой фитокомплекса, представляющего собой измельченный порошок, стало сочетание лишайника с другими травянистыми растениями Якутии. “Предварительно порошок подвергается механохимической активации в шаровой мельнице. Процесс проходит в одну технологическую стадию без добавления растворителей и длится несколько минут. В связи с обширной территорией и малой плотностью населения в нашем регионе недостаточно развита инфраструктура, поэтому данная разработка очень актуальна”, – добавила биолог.

Источник: riafan.ru



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