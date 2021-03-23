“Не пришла в себя окончательно”: Елена Летучая рассказала о тяжелом восстановлении после коронавируса

Популярная ведущая Елена Летучая недавно дала интервью одному из отечественных изданий, в котором поделилась рассказом о перенесенном ей COVID-19. По словам знаменитости, последствия от болезни оказались очень тяжелыми и долгосрочными.

Само заболевание, продолжавшееся несколько недель, произошло еще несколько месяцев назад, однако и поныне телезвезда ощущает его последствия. Восстановление происходило долго, и сопутствующие ощущения были достаточно проблемными. В частности, Елене Летучей на время пришлось отказаться от традиционных для неё занятий спортом, а психологическое состояние оставляло желать лучшего: дестабилизировался сон и постоянно присутствовало ощущение тревоги. “Батарейка села. Я уезжала на съемки и падала без сил посреди дня. Все-таки мы говорим о неизученной болезни, и никто толком не знает, как после неё восстанавливаться”, – добавила ведущая.



Изначально Летучая лечилась от COVID-19 в российской столице, и в результате гормонотерапии ей довелось поправиться на несколько килограммов. Чтобы восстановить здоровье, красотке пришлось прибегнуть к услугам зарубежных медиков одной из специализированных спа-клиник Испании. “Благодаря стараниям местных специалистов я постепенно прихожу в порядок, у меня нормализовался сон – с этим тоже были большие проблемы. Если вы не выспитесь, выглядеть будете плохо. А я себе такого позволить не хочу и не могу”, – резюмировала знаменитость.

Источник: 7days.ru