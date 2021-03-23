До 15% пациентов с COVID-19 сталкиваются с нарушениями слуха — крупнейший обзор



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В течение года ученые Манчестерского центра аудиологии и глухоты собирали данные со всего мира о случаях нарушениях слуха среди пациентов, перенесших коронавирус. В обновленную версию систематического обзора вошли около 60 исследований и отчетов, в которых описаны аудиовестибулярные симптомы после COVID-19.

Анализ показал, что от 7% до 15% взрослых пациентов сообщают о проблемам со слухом. Чаще всего переболевшие жалуются на тиннитус — шум или звон в ушах, который нередко сопровождается головокружением. Этот симптом чаще всего свидетельствует о повреждения слуховой системы. Нередко тиннитус возникает на фоне сильного стресса и бессонницы.

«Почему у людей с подтвержденным COVID-19 сообщается о тиннитусе, неясно. Возможно, вирус атакует и повреждает слуховую систему. С другой стороны, психическое и эмоциональное напряжение пандемии может послужить спусковым крючком», — написал ведущий автор исследования, профессор аудиологии Кевин Манро (‪Kevin J Munro).

Другим распространенным аудиовестибулярным симптомом является головокружение, о котором сообщают до 7% пациентов. Это состояние характерно для повреждения системы равновесия во внутреннем ухе. Также описаны несколько случаев полной глухоты на одно ухо, которое часто сопровождается тиннитусом.

«Мы знаем, что некоторые вирусы, такие как корь, паротит и менингит могут вызывать внезапную потерю слуха, поэтому коронавирус может быть связан с подобными симптомами у пациентов с COVID-19. Тем не менее, количество случаев COVID-19 во всем мире настолько велико, что трудно сказать с большой уверенностью, превышает ли количество случаев внезапной потери слуха обычные ежегодные показатели», — сообщил Кевин Манро.

В Великобритании зафиксирован первый в мире случай потери слуха при COVID-19

Проблема возникла у пациента, имевшего тяжелое течение заболевания. Ученые считают, что инфекция может повреждать клетки внутреннего уха.

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