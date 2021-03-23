 

В ОНФ предложили установить видеокамеры возле Вечных огней

23.03.2021, 21:42, Новости дня
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Рядом с мемориалами с Вечными огнями необходимо установить камеры видеонаблюдения, чтобы обезопасить памятники от действий вандалов, сообщила сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Елена Цунаева в эфире телеканала «Россия 24».

«Нужны особые меры. Наверное, где-то нужны видеокамеры. Мы предлагаем их установить для того, чтобы сделать вот такую преграду вандалам», – передает слова Цунаевой ТАСС.

В субботу, 20 марта, в Тольятти трое подростков затушили Вечный огонь в парке Победы. На следующий день подростки забросали снегом Вечный огонь в Петербурге.

Тем временем в Татарстане после поджога памятника воину-освободителю возбудили новые уголовные дела.



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