 

Голикова объяснила отказ РФ от локдауна во вторую волну коронавиурса

23.03.2021, 21:42, Новости дня
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Россия не стала вводить общенациональный карантин во время второй волны пандемии коронавируса, поскольку такой шаг мог бы критически сказаться на экономике и обернуться психологическим ударом для населения, рассказала зампредседателя правительства Татьяна Голикова.

«Мы оценивали прекрасно ситуацию, что если мы сейчас закроемся, то это будет удар и психологический для людей, потому что люди плохо переносили самоизоляцию, и для экономики. И мы искали компромисс, поэтому все усилия были направлены, с одной стороны, на более тщательную организацию ограничительных мер, и, конечно, мы старались всеми способами масштабировать производство вакцины, чтобы как можно быстрее ее запустить», – сообщила Голикова в интервью YouTube-каналу журналиста Антона Красовского.

Вице-премьер отметила, что во время первой волны пандемии коронавирус был еще не знакомой болезнью, и РФ сумела себя защитить, введя режим самоизоляции, что позволило организовать все системы, произвести необходимые средства индивидуальной защиты и подготовить медицинские учреждения и оборудование.

Ранее в ВОЗ сообщили, что число заражений коронавирусом в РФ снижается хорошими темпами, при этом в Европе снова наблюдается подъем.



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