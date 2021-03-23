 

Ракету из Газы выпустили по израильскому городу во время визита Нетаньяху

23.03.2021, 21:42, Новости дня
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Палестинские радикалы выпустили ракету в сторону израильского города Беэр-Шева, в этот момент там находился премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньху, сообщили израильские СМИ.

Ракета упала в незаселенной местности в пустыне Негев. Нетаньяху в этот момент находился в машине на выезде из города, передает радиостанция «Кан».

Это первая ракета, запущенная из Газы по территории Израиля с начала года, отмечается в сообщении. Также уточняется, что последний раз ракета из Газы была запущена в район Беэр-Шевы в ноябре 2019 года.

В декабре прошлого года израильская система ПВО перехватила выпущенные из Газы ракеты.



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