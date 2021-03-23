 

Верещук раскритиковала нардепов от ОПЗЖ: Не поучайте нас, потому что первоисточником проблем является именно власть Януковича

23.03.2021, 21:22, Новости дня
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Партия регионов и экс-президент Виктор Янукович в 2014 году получили реакцию от украинцев, которой заслуживали в ответ на резкое изменение своей политики. Об этом в студии телеканала “Наш” заявила нардеп от “Слуги народа” Ирина Верещук, обращаясь к народный депутатам от “Оппозиционной платформы – За жизнь”, которые в то время были в команде Януковича.

Фрагмент видео политик опубликовала в Facebook.

“На поучайте нас, потому что первоисточником проблем является именно власть Януковича, которая обещала, и два года по всей Украине висели билборды: “Мы движемся в Европу!”, “Партия регионов за Европейский союз”, “Мы подпишем ассоциацию”. Разогнали локомотив, все в это поверили, даже в Западной Украине, те, кто не голосовал за Януковича. Все поверили. И когда вы останавливаете и через неделю все меняете… Какой реакции вы ожидали? Вы получили именно ту реакцию, которой заслуживали”, – подчеркнула народный депутат.

https://www.facebook.com/vereschuk.iryna/posts/1615512165301967

Протесты, которые получили название Евромайдан, а позже – Революция достоинства, продолжались по всей стране с 21 ноября 2013 года до конца февраля 2014 года. Митингующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). После массового расстрела активистов 18–20 февраля Янукович бежал из страны. За время Евромайдана погибло более 100 человек, сотни получили ранения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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