“Последнее китайское предупреждение”. Нардеп Юрчишин рассказал о конфликте в “Голосе” и о возможном исключении из партии

Народный депутат от “Голоса” Ярослав Юрчишин заявил, что не планирует “внутренней войны” в партии, однако считает, что наладить ситуацию с нынешним ее руководством “вряд ли удастся”. Об этом Юрчишин сказал в видеообращении, опубликованном в Facebook 23 марта.

Он объяснил, что привело к конфликту между ним и руководством политсилы, в результате которого он получил предупреждение.

“Нам сделали последнее китайское предупреждение, сказали, что если мы не будем голосовать так, как требует партия, то нас исключат… Не знаю, кому от этого будет хуже… Я как защищал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) там, где они делают правильные вещи, так и буду делать. Как боролся с коррупцией, так и буду”, – сказал Юрчишин.

По его словам, с нынешним руководством политсилы наладить ситуацию “вряд ли удастся”, но “партия – это не руководство”.

“Партия – это рядовые члены, которые могут поставить вопрос о созыве съезда, спросить, а кто уполномочил говорить о создании коалиции… Съезд может исключить из членов партии. Я готов выступить перед съездом, объяснить каждое свое голосование в отдельности и все вместе, объяснить каждый свой шаг, а также задать вопросы главе партии и руководителю фракции, к которым накопилось их очень много”, – отметил Юрчишин.

Он добавил, что “внутренней войны” в партии в дальнейшем не планирует. Однако тот факт, что его и однопартийцев, по которым “начали процедуру исключения”, не пригласили на заседание для объяснения позиции, Юрчишина возмутил.

По его мнению, решить конфликт в партии можно, собравшись вместе и обсудив ситуацию.

“Собраться, понять, что мешает партии развиваться. Если это Ярослав Юрчишин и его обостренное чувство справедливости – ок, я пойму, выйду из партии. Со мной, думаю, может, еще кто-то уйдет, а может, и не уйдет, это персональное решение”, – подчеркнул Юрчишин.

https://www.facebook.com/yaroslav.yurchyshyn/videos/4089525481097943/

В комментарии НВ 22 марта Юрчишин говорил, что исключение из “Голоса” его самого и еще пятерых нардепов – вопрос времени. Причиной этому он называл голосование в Раде за направление на анализ Конституционного Суда Украины законопроекта о процедуре назначения руководителей НАБУ и Госбюро расследований.

“У нас мировоззренческие различия в вопросах развития партии и позиционирования. Например, руководство партии и фракции регистрирует законопроект, который снижает способность НАПК проверять партийные финансы. Членам фракции его даже не показали”, – отмечал нардеп.

В “Голосе” сообщили, что никого не исключали, но вынесли предупреждение шести нардепам: Юрчишину, Роману Лозинскому, Соломие Бобровской, Александре Устиновой, Ольге Стефанишиной и Владимиру Цабалю.

В парламентскую фракцию “Голоса” входят 20 человек. Основал политсилу украинский музыкант Святослав Вакарчук. Он презентовал партию “Голос” в мае 2019 года, на парламентских выборах, которые состоялись в июле, политсила набрала 5,82% голосов избирателей, что позволило ей попасть в Верховную Раду.

11 июня 2020 года Вакарчук сообщил, что зарегистрировал в парламенте заявление о сложении депутатского мандата. Музыкант сказал, что его основной целью было привести в парламент “новых, профессиональных, порядочных, патриотичных людей” и частично эту задачу он считает выполненной. Поскольку в Раде не набралось голосов за решение о лишении Вакарчука мандата, фракция лишила его полномочий путем применения нормы об императивном мандате.

Вместо Вакарчука партию возглавила нардеп Кира Рудик.

В конце января во фракции сменилось руководство: вместо Сергея Рахманина ее главой стал Ярослав Железняк. 8 февраля стало известно, что шоумен Сергей Притула больше не является заместителем главы партии “Голос”.

На фоне этих сообщений СМИ начали писать о расколе в партии.

—