 

В Раду внесли законопроект об уголовной ответственности за угрозу или насилие в отношении медика

23.03.2021, 21:22, Новости дня
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Нардепы комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования внесли в Верховную Раду законопроект №5124, который предусматривает уголовную ответственность за угрозы и насилие в отношении медработника или фармработника. Об этом говорится в сообщении комитета в Facebook.

Документ предлагает наказывать лишением свободы на срок до двух лет за угрозы убийства, до пяти лет – за умышленное нанесение побоев легкой или средней тяжести и от пяти до 12 лет – за нанесение тяжелых травм.

https://www.facebook.com/committeehealth/posts/460195298767907

По словам главы комитета Михаила Радуцкого, на сегодня в правовой базе нет специального состава преступления в случае нападения на медика или фармацевта. Радуцкий утверждает, что с начала пандемии в Украине участились случаи немотивированных нападений на работников скорой помощи.

Министр здравоохранения Максим Степанов, говоря о разработке такого законопроекта, заявил, что медики должны получить такой же статус, как журналисты или госслужащие, по отношению к выполнению своих профессиональных обязанностей. По его мнению, на опасные вызовы карету “скорой” должен сопровождать работник Нацполиции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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