Песков заявил, что Путин привился от COVID-19. Но россиянам этого не покажут

Президент России Владимир Путин 23 марта привился от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщило “РИА Новости” ссылаясь на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Песков заявил, что президент чувствует себя хорошо.

Он отметил, что завтра у Путина полноценный рабочий день.

По информации BBC, утром Песков провел пресс-брифинг, во время которого заявил, что россиянам не покажут, как прививался президент.

Журналисты напомнили представителю Кремля, что многие россияне скептически относятся к вакцине от COVID-19, и поинтересовались, почему Путин не сделает прививку публично, как это делали президент США Джо Байден или премьер-министр Британии Борис Джонсон.

Песков ответил: “президент и так, вы видите, достаточно значительную часть своего рабочего времени посвящает мероприятиям, беседам, совещаниям, связанным с вакцинацией, с производством вакцин, и так далее и тому подобное. Поэтому президент для пропаганды вакцин делает очень много и так. А что касается вакцинации под камеры, ну, он никогда не был сторонником, ему это не нравится”.

Не сообщается каким именно препаратом привили президента РФ, Песков уточнил лишь, что это будет один из трех российских препаратов.

Сейчас в стране зарегистрированы три вакцины от COVID-19: векторный препарат “Спутник V” от Центра имени Николая Федоровича Гамалеи, пептидная вакцина “ЭпиВакКорона” от Центра “Вектор” и “КовиВак” Центра имени Михаила Петровича Чумакова.

Путин утверждал, что вакцина “Спутник V”, которую зарегистрировали в России 11 августа 2020 года, эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. Однако, вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. Международный журнал The Lancet писал об эффективности на уровне 91,6%.

При этом ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

В Евросоюзе вакцина “Спутник V” не одобрена. В России проходит массовая вакцинация отечественным препаратом. По данным Российского фонда прямых инвестиций, на 22 марта вакцину “Спутник V” одобрили для использования в 55 странах.

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