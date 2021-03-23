Мендель подала декларацию за 2020 год — погасила кредит за квартиру и взяла новый на авто

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель за 2020 год заработала 684 тыс. грн. и приобрела новый автомобиль марки Suzuki. Об этом свидетельствует ее декларация, опубликованная на сайте Национального агентства по предупреждению коррупции.

В прошлом году пресс-секретарь Зеленского получила доход в размере 684 048 грн – эта сумма обозначена как зарплата по ее основному месту работы в Государственном управлении делами.

У Мендель пять счетов в трех банках (“ПриватБанке”, “Укргазбанке” и “Райффайзен Банк Аваль”), но она не указала суммы размещенных там средств.

В декабре прошлого года Мендель приобрела автомобиль марки Suzuki Vitara за 605,9 тыс. грн. Она указала, что на машину взяла почти 389 тыс. грн кредита.

Кроме того, чиновница задекларировала квартиру в Киеве площадью 48,5 м², приобретенную в 2018 году за 1,2 млн грн. На квартиру она в том же году взяла кредит более 681 тыс. грн. Согласно декларации, она погасила кредит и 111 тыс. грн процентов.

Согласно декларации, годом ранее, в 2019-м, Мендель заработала больше – 936 тыс грн.

Должностной оклад Мендель составляет 28,3 тыс. грн в месяц, сообщалось в ответе Государственного управления делами на запрос “Українських новин”. Однако, в частности, в ноябре 2020 года Мендель получила 153 тыс. грн – эта сумма состояла из должностного оклада, 14,2 тыс. грн надбавки за интенсивность труда, 8,5 тыс. грн премии, 8,3 тыс. грн выплаты за период отпуска, а также по 46,8 тыс. грн материальной помощи для оздоровления и решения социально-бытовых вопросов. Из этой суммы были выплачены налоги и сборы в сумме 29 817 грн.

В интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман Мендель говорила, что ее зарплата составляет около $1,5 тыс. Она также подчеркнула, что закрыла ипотеку в этом году не благодаря нынешней работе, а за счет предыдущих заработков.

Мендель стала пресс-секретарем президента Зеленского в июне 2019 года, выиграв конкурс на эту должность (в нем принимали участие около 4 тыс. человек).

В 2021 году в рейтинге 100 самых успешных женщин Украины, составленном журнале НВ, Мендель заняла 13-е место.

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