В РФ создано новое слоистое композитное волокно для 3D-печати
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Новое композитное волокно, которое ученые из Сколтеха предполагают использовать для 3D-принтеров, изготовлено из термопластичных полимеров. И оно состоит как минимум из двух слоев.
Количество слоев можно увеличить, отмечают разработчики. Все будет зависеть от потребностей для изготовления конкретных предметов методом 3D-печати.
Внутри волокна всегда находится так называемый сердечник, а на внешний слой добавлен графен, который также можно заменить его производными. Материал можно использовать для послойной 3D-печати. Благодаря сердечнику, прочность получаемых изделий увеличивается. Оболочка же позволяет снизить абразивность. Пока в мире нет аналогов российскому изобретению.
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