 

Путин сделал прививку от коронавируса

23.03.2021, 21:18, Разное
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Президент России Владимир Путин реализовал планы, о которых общественности стало известно в минувший понедельник. По информации прессы, главнокомандующий вакцинировался от коронавируса.

Как и планировалось, данное мероприятие прошло в непубличном формате. По этой же причине в прессе нет информации, какой из российских вакцин отдал предпочтение Владимир Владимирович.

Ряд экспертов полагает, что действие Путина поможет многим людям решиться на вакцинирование. Важно, чтобы процесс был осознанным и добровольным, отмечают вирусологи.

Стоит отметить, что уже более четырех миллионов человек завершили курс вакцинации, сообщил Путин. Российские власти планируют, что прививку сделают большая часть от общего числа взрослых граждан.

По прогнозам экспертов, к июлю или августу текущего года в стране ожидается появление так называемого коллективного иммунитета. Есть шанс, что это произойдет раньше намеченных сроков.

Сообщается, что на данный момент в России есть достаточно ресурсов, чтобы произвести нужный объем вакцин. Владимир Путин подчеркнул, что процесс вакцинации должен быть максимально доступным и удобным для граждан.



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