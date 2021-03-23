 

Решение ЦБ возмутило целый город в России

23.03.2021, 21:18, Разное
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В Центробанке рассказали о планах изменить дизайн купюр в ближайшие годы. Стало известно, что на тысячной купюре больше не будет изображен Ярославль. Его место займет Нижний Новгород. Ярославцев такой расклад не устроил, передает “Царьград”. Пользователи Сети увидели в этом удар по имиджу города и фактически лишение его неофициального статуса “столицы Золотого кольца”.



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