 

Мнение: Скверный запах

23.03.2021, 21:06, Разное
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Пошла вторая неделя с момента химической атаки на здание, в котором работают НИИ «Мостранспроекта» , музыкальная студия, редакции «Новой». Асфальт настолько сильно пропитался отравой, что в здании и на улице до сих пор пахнет очень скверно. Сегодня начали снимать асфальт, чтобы уложить новый…

Отравитель на велосипеде до сих пор не установлен и не задержан.

Может,  злоумышленника уже нет в живых?

Эта история дурно пахнет. Запах совсем скверный во всех смыслах…

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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