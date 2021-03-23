Мнение: Скверный запах
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Пошла вторая неделя с момента химической атаки на здание, в котором работают НИИ «Мостранспроекта» , музыкальная студия, редакции «Новой». Асфальт настолько сильно пропитался отравой, что в здании и на улице до сих пор пахнет очень скверно. Сегодня начали снимать асфальт, чтобы уложить новый…
Отравитель на велосипеде до сих пор не установлен и не задержан.
Может, злоумышленника уже нет в живых?
Эта история дурно пахнет. Запах совсем скверный во всех смыслах…
Фотографии отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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