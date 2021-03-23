Дать слово преступнику – Личное мнение

Ксения Собчак вывалила в рассаднике видеоконтента своё интервью с отсидевшим 17 лет Моховым.

Честно скажу: не смотрела. Не собираюсь. Ксению я видела на бревне публичной трансляции, а про Мохова и так достаточно данных следствия.



Фото: Соцсети

Ксения называет себя журналистом — спасибо, не космонавтом. Что журналистика, что внеземное пространство одинаково для неё далеко.

Однако, чтобы поговорить о том, о чём я бы хотела, смотреть это интервью и не нужно.

Собчак дала слово осуждённому, отсидевшему, но не раскаявшемуся и не исправившемуся. Вот цитата Мохова, которую сегодня приводят СМИ:

– У меня все черты (характера) хорошие. У меня нет плохих черт.

– Вы себя считаете хорошим человеком?

– Ну, вот оступился немножко. С кем не бывает?

https://t.me/lenamiro/8456

Видео: Телеграм

С кем не бывает, правда?

А вот ещё одна цитата уже о жертве его преступления, которую можно воспринять и издевательством, и угрозой:

«Лена родила от меня, а сейчас не рожает, надо мне опять заняться ей».

То есть, совершенно очевидно — и очевидно это было без Собчак! — что Мохов не считает содеянное им злодеянием. Оступился немножко — вот его взгляд на произошедшее.

С кем не бывает, вопрошает Мохов, приравнивая своё преступление к ошибкам обычных людей.

Возникает вопрос: для чего, с какой целью Собчак делает героя из Мохова?

«Мне по кайфу быть знаменитым» — ещё одна цитата Мохова. Получается, Ксения делает то, чего хочет Мохов.

Давая слово преступникам, мы автоматически становимся их соучастниками. Какой-то нестабильный человек посмотрит интервью, у него переключится тумблер, и его озарит — вот он путь к славе! Сделаю то же, что Мохов, а потом всё и всем расскажу.

Всем всегда говорила, что у Собчак нет понятий добра и зла. Ради хайпа — хоть конём будет скакать, хоть свечку в себя засунет. Взывать к совести тут бесполезно, да и не нужно — бессмысленно.

Не знаю, как вы, но я не хочу быть соучастницей подобной пиар-кампании Мохова. Не желаю, чтобы с моего молчаливого согласия появился ещё маньяк. Я пошла, поставила дизлайк и отправила заодно жалобу на видюшку и на канал Собчак.

Что делать вам, решайте сами.

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