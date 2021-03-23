Лечение импотенции «Виагрой» помогает выжить «сердечникам»



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Импотенция и сердечно-сосудистые болезни

Эректильная дисфункция (импотенция) часто развивается из-за ухудшения кровообращения на фоне атеросклероза. Считается, что импотенция – ранний предвестник развития ишемической болезни сердца (ИБС). Развитие эректильной дисфункции (ЭД) связано с увеличением риска развития инфаркта и инсульта.

Основная группа лекарственных средств для лечения ЭД – ингибиторы фосфодиэстеразы-5 (ингибиторы ФДЭ-5). К ним относятся силденафил («Виагра»), тадалафил и варденафил.

Эти препараты принимают внутрь. Они действуют на гладкую мускулатуру стенок сосудов и способствуют их расширению. Наиболее выразительно их действие на пещеристые тела полового члена. Но их сосудистый эффект ощутим и в других органах: «Виагру» разрабатывали для лечения стенокардии.

Несколько исследований ранее показали, что лечение ЭД может снижать риск развития сердечно-сосудистых болезней. Авторы нового исследования решили уточнить эти данные. Дело в том, что в старых научных работах данные людей, которые принимали ингибиторы ФДЭ-5, сравнивали с показателями людей, которые не лечились. Финские ученые считают, что результаты будут более объективными, если в группе сравнения будут люди, которые тоже лечатся от импотенции, но другими методами.

Новые данные о пользе лечения импотенции

В новом исследовании ученые проанализировали данные медицинских карт 16500 мужчин младше 80 лет, которые лечились от ЭД ингибиторами ФДЭ-5. Еще около 2000 человек, информацию о которых включили в научную работу, боролись с импотенцией при помощи алпростадила. Это средство для местного лечения: его вводят инъекционно непосредственно в половой член. Группа алпростадила была контрольной. Истории болезни охватывали в среднем около шести лет.

Все участники страдали от стабильной стенокардии. При ней в результате атеросклеротического поражения коронарных артерий сердцу может поступать недостаточное количество крови. Основной симптом стенокардии – сжимающая боль за грудиной. Эта боль предсказуема, обычно она появляется при физической нагрузке или при волнении. Она не длится более 20 минут и снимается лекарствами.

Риск смерти у мужчин в группе ингибиторов ФДЭ-5 был на 12% ниже, чем в группе алпростадила. Помимо большей продолжительности жизни, группе ингибиторов ФДЭ-5 у мужчин:

реже развивались инфаркт миокарда (на 19%);

был ниже риск госпитализации по поводу сердечной недостаточности (на 25%);

была меньше потребность во вмешательствах на коронарных артериях (ангиопластике, шунтировании).

Этот эффект был дозозависимым: чем чаще мужчины принимали «Виагру» и родственные препараты, тем более выразительным было влияние на сердце.

Эректильная дисфункция может быть предвестником инсульта и инфаркта

Мужчины, страдающие эректильной дисфункцией, впоследствии могут столкнуться с большей опасностью.

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«Это утверждает о том, что здесь может быть причинно-следственная связь. Однако исследования такого типа не позволяют судить точно, действительно ли она существует», – сказал Мартин Хольцманн (Martin Holzmann), профессор Каролинского института в Швеции.