Мнение: Порочный круг в США, оккупация Нидерландов и бразилизация Запада

1. Некоторые думают, что американцы вот-вот прозреют и возьмутся за ум. Погонят куда подальше всех этих проповедников обратного расизма, откажутся от ереси содомствующих, реабилитируют математику, засучат рукава и начнут делать страну «великой снова». К сожалению, эти надежды лишены оснований. Классическая формула оппозиции, — «чем хуже, тем лучше», — загоняет США в порочный круг.

Вот типичная иллюстрация. Наш соотечественник жалуется в Фейсбуке на засилье бомжей в Лос-Анджелесе:

https://www.facebook.com/dadakinder/posts/4173960429289755

Я – беженец из тяжёлой ситуации. Но я никогда и нигде не видел такой человеческой брошенности, социального равнодушия и нищеты, толстым слоем которых покрыты улицы этого города. Улицы не окраин, и не тех районов, которые сволочь зовёт “плохими”. А улицы. В целом. Вообще. Повсеместно.

Можно долго заседать на кухнях, рассказывать друг другу теории, идеологии, байки о страшном вчера. Но живём мы в страшном сегодня. От которого нам помогают отвернуться сети, рестораны и зоны, где полицейская дубинка любезно прогоняет с наших глаз реальность. Однако, будучи изгнанной с глаз долой, реальность никуда не девается.

Нет, левым меня делают не советские книжки, а американские улицы. Два квартала по бульвару Сансет, и ты – коммунист.

А ведь у этого блогера русская фамилия: он не может не знать историю СССР! Но даже будучи выходцем из русской культуры, он всё равно подпал под влияние зловещей спирали. Леваки получают немного власти, делают жизнь простых людей хуже. Простые люди винят во всём капитализм и… левеют. Леваки получают больше власти, продолжают портить жизнь простых людей. Простые люди левеют ещё сильнее.

2. «Их нравы». В Нидерландах четвёртый раз подряд «выбрали» правительство, которое сложно назвать иначе, как оккупационным. Вот выдержки из программы:

https://zen.yandex.ru/media/id/5cd6db2d9daa6300b389ca3f/v-niderlandah-vybrali-novoe-staroe-pravitelstvo-605333bc29a80b6fd2321fce

— уменьшение аграрного сектора наполовину ради борьбы за климат;

— сокращение минимальной пенсии, увеличение пенсионного возраста до 71 года;

— увеличение штрафов за расовую дискриминацию;

— признание и извинение за рабство в бывших колониях;

— увеличение приема беженцев, но не из восточной Европы.

3. Процесс, который происходит сейчас с населением США и Западной Европы, некоторые называют термином «бразилизация». Белое большинство постепенно замещается меньшинствами либо смешанным по происхождению населением. В итоге весь Запад превращается в одну большую Бразилию.

Немногие знают, что сама Бразилия в последние 80 лет также подверглась значительной бразилизации. По этому поводу в интернете гуляют вот такие картинки (Рио-де-Жанейро в 1942 и 2017 годах):

https://vk.com/wall-119089998_648766

В действительности изменения не настолько уж резкие: мемоделы, как и это обычно бывает, применили черрипикинг, «сбор вишенок» — выбрали удобные фото. По данным переписи, белых в Бразилии в 1940 году было 63,5%, чернокожих — 14,6%, смешанных — 21,2%. В 2010 году белых уже стало 47,7%, чернокожих — 7,6%, смешанных — 43,1%:

https://en.wikipedia.org/wiki/Race_and_ethnicity_in_Brazil

Если верить этим данным, Бразилия из преимущественно белой страны превратилась в страну метисов (вероятно, это вскоре подтвердят данные следующей переписи).

Впрочем, всё несколько сложнее. Переписчики фиксировали цвет кожи не на глаз, а со слов переписываемых бразильцев – по тому, как они сами себя идентифицировали. 100 лет назад по известным историческим причинам было модно записываться белым, что, вероятно, и делали многие сомневающиеся. В наше время быть белым уже менее модно.