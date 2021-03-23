 

У организовавшего поход в Хибины турклуба на маршрутах находятся еще 8 групп

23.03.2021, 20:48, Новости дня
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В Хибинах находятся еще восемь групп туристического клуба «Скиф», который организовал повлекший гибель ребенка лыжный поход. Все тургруппы отзываются из Хибин, сообщила пресс-служба администрации Приморского района Санкт-Петербурга.

«В Мурманской области в Хибинах в лыжных походах находятся 8 групп от Дома детского творчества Приморского района – туристического подросткового клуба «Скиф». Принято решение о досрочном прекращении маршрутов и отзыве туристических групп. Ребята вместе с инструкторами начинают обратный путь – в опорные точки для отправки обратно в Санкт-Петербург», – говорится в сообщении.

«Со всеми туристическими группами клуба СКИФ, находящимися в Хибинах поддерживается связь. Детям и взрослым будет оказана необходимая психологическая помощь. Также необходимая помощь будет оказана семье погибшего ребенка», – добавили в администрации.

Ранее следователи, расследуя причины гибели ребенка в лыжном походе в Хибинах Мурманской области, установили, что организаторы перед выходом многодневный лыжный поход не учли сложный рельеф местности, состояние и объем снежного покрова.

Накануне группа туристов из 16 человек, 13 из которых – несовершеннолетние дети, попала под обрушение снежного карниза на необорудованном маршруте в Мурманской области. Инцидент произошел в пяти километрах от станции Имандра, на границе Мончегорского и Оленегорского районов Мурманской области, где проходят лыжные маршруты. При сходе лавины под ней оказалась девочка 2008 года рождения. Позже стало известно, что девочка, которая пострадала из-за схода лавины в Хибинах в Мурманской области, скончалась.



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