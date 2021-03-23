Путин привился от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин привился от коронавируса, он чувствует себя хорошо, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, завтра у президента полноценный рабочий день, информирует «Первый канал».

Какой вакциной из трех вакцин привился Путин, не уточняется.

Накануне Путин сообщил, что намерен сделать прививку от коронавируса во вторник, 23 марта.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя это заявление президента, заявил, что Путин использует одну из трех российских вакцин. «Это будет одна из трех наших вакцин. Все они хорошие и надежные», – сказал представитель Кремля. По словам Пескова, вакцинация российского лидера не будет публичным мероприятием.

Ранее Путин заявил, что крайне важно продолжить наращивать темпы вакцинации от коронавируса, а весь процесс должен быть максимально доступным и удобным.