В коалиции США подтвердили ракетный обстрел базы в Сирии

Коалиция США подтвердила обстрел базы в Сирии на севере провинции Дейр-эз-Зор, но опровергла наличие жертв, об этом сообщил представитель коалиции.

«Сегодня утром одна ракета приземлилась в сотнях метров от сил США на базе в Конико. Раненых и повреждений не было», – сообщил он. Об этом информирует РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что ракеты неизвестного происхождения были выпущены по американской базе на месторождении газа Конико на севере провинции Дейр-эз-Зор.

В начале февраля США по распоряжению президента Джозефа Байдена нанесли авиаудар по зданию, связанному с поддерживаемым Ираном ополчением в Сирии, в ответ на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара. Жертвами удара стали не менее 17 человек. Россия осудила удар США по Сирии и призвала уважать суверенитет республики.