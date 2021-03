Джордж Клуни рассказал, как учит близнецов разыгрывать их мать Амаль Клуни: “Это ужасно”

За последний год, с начала пандемии коронавируса, 59-летний актер Джордж Клуни стал откровенее, чем обычно. И за это время дал уже несколько интервью, в которых делится не только актерскими инсайдами, но и деталями из личной жизни. Так, Клуни уже рассказывал, как делал предложение Амаль, как его однажды разыграл Брэд Питт, а по случаю выхода своего нового фильма и вовсе дал интервью вместе с сыном Александром. Месяц назад голливудский актер честно рассказал о трудностях карантина вместе с супругой и маленькими близнецами, а сегодня поделился с журналистами забавными историями – как, например, он “воспитывает” Эллу и Александра.

В эфире телеканала NBC News Джордж признался, что учит детей “ужасным вещам”, в частности, розыгрышам:

Вся моя работа на самом деле состоит в том, чтобы научить их ужасным вещам. И мне действительно нравится учить своих детей делать вещи, которые шокируют их мать… Так, можно взять шоколадную пасту, положить ее в подгузник и намазать ею ноги. Когда их мама входит в комнату, они снимают подгузники, она сразу говорит им: “Ой, хорошо. Подождите. Не двигайтесь”. И, пока она достает чистые подгузнкии, те начинают просто есть эту пасту,

– рассказывает со смехом отец двоих детей, уточнив, что первым ему стал подражать сын, а дочь переняла привычку так разыгрывать Амаль чуть позже. Также Клуни рассказал, что научил детей вбегать в мамин кабинет с трусами на головах во время судебных заседаний по видеосвязи, и, по его словам, “это гениально”. При этом Амаль снисходительно реагирует на подобные выходки и мужа:

Она лишь говорит: “Правда? И это то, чему они научились сегодня?”… Худшее, что вы можете сделать, – оставить меня наедине с ними надолго, потому что то, чему я их учу, просто ужасно.

Напомним, первая встреча Джорджа и Амаль произошла летом 2013 года, когда адвокат по международным правам человека с их общим, как выяснилось позже, другом ехала из Лондона в Канны. Однако друг Амаль решил немного изменить маршрут и перед Каннами побывать в Италии, на озере Комо, где находится особняк Джорджа. Об этом актер подробно рассказывал в интервью Дэвиду Леттерману на ток-шоу My Guest Needs No Introduction телеканала Netflix. Их первое свидание состоялось в октябре 2013-го после долгой переписки. Джордж пригласил Амаль на киностудию Abbey Road в Лондоне, где проходила запись музыки для его режиссерского проекта – “Охотники за сокровищами”.

В апреле 2014 года влюбленные объявили о помолвке. Свадьба состоялась 27 сентября 2014 года в Венеции, а провел ее друг клуни и бывший мэр Рима Вальтер Вельтрони. В феврале 2017 года мир узнал о беременности Амаль, а уже 6 июня она родила актеру близнецов – дочь Эллу и сына Александра. Несмотря на то что они часто рассказывают о детях в различных интервью, почти никто не знает, как они вылядят. Даже папарацци не удается поймать повзрослевших близнецов на прогулке. Звездные родители подчеркивают, что не хотят для них публичной жизни, в том числе поэтому они дали им довольно простые имена.