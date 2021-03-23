Мнение: Больше не партнеры

"С Евросоюзом как с организацией отношений нет. Вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними решениями Брюсселя»" (с) МИД РФ

"Евросоюз сейчас, к сожалению, не является нашим близким партнёром просто по той причине, что он заморозил отношения по линии Брюссель" (с) Кремль

Вот так рутинно завершилась "Европа от Лиссабона до Владивостока" и счастливый путь на Запад, куда маршировали с конца Перестройки и "святых 90х".

С другой стороны, в ходе переговоров глав МИД КНР и РФ, стороны, по словам главы МИД Китая, достигли стратегического консенсуса и высокого уровня всестороннего стратегического партнерства. С китайскими коммунистами договариваться оказалось не в пример проще, чем с западными "демократами",

Китайские и российские ФМ проводят переговоры, достигают стратегического консенсуса

Совет и министр иностранных дел Китая Ван И во вторник провели переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а обе стороны достигли стратегического консенсуса.

Переговоры, состоявшиеся в городе Гуйлинь, Южно-Китайской автономной области Гуанси Чжуанг, стали первой встречей Ван и Лаврова. ′′ Это свидетельствует о высоком уровне Китайско-российского всестороннего стратегического партнерства координации," – заявил Ван И.

Как бы ни изменилась международная ситуация, всесторонняя стратегическая координация между двумя странами будет только укрепляться и расширяться, а не слабеть или уменьшаться, заявил министр иностранных дел Китая.

Обе стороны согласились с тем, что стратегическое руководство двух глав государств представляет собой политическую силу двусторонних связей, а совместная борьба с пандемией еще больше углубила традиционную дружбу между народом обеих стран.

Они также согласились с тем, что прагматическое сотрудничество серьезно ускорило экономическое и социальное развитие двух стран, а их международная координация способствовала стабильности и позитивной энергии в мире.

Два министра иностранных дел подписали несколько двусторонних сделок о сотрудничестве, а также совместное заявление о глобальном управлении после переговоров, призвав международное сообщество отложить разногласия, сформировать консенсус, укрепить координацию и сохранить мир во всем мире и геостратегическую стабильность. (с) Синьхуа

Так что на фоне полного тупика на Западе, дрейф на Восток продолжается. В текущих реалиях этот стратегических выбор становится обусловленным.

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