В МИД Украины ожидают, что в работе Крымской платформы будет активно участвовать Управление верховного комиссара ООН по правам человека

Украина надеется, что Управление верховного комиссара ООН (УВКПЧ) по правам человека примет участие в работе Крымской платформы. Об этом замглавы Министерства иностранных дел Эмине Джапарова заявила на 46-й сессии Совета ООН по правам человека, информирует пресс-служба МИД.

Видео выступления Джапарова обнародовала в Facebook.

Замглавы МИД в ходе своего выступления проинформировала о продолжающихся нарушениях прав человека на территории оккупированного Россией Крыма, милитаризации полуострова, уничтожении наследия ЮНЕСКО.

Кроме того, она отдельно упомянула об указе президента РФ Владимира Путина, которым тот запретил украинцам владеть землей в Крыму, и обысках, которые российские силовики проводят в домах крымчан.

Джапарова обратила внимание государств – членов ООН и Управления верховного комиссара ООН по правам человека на то, что Украина инициировала запуск Крымской платформы как нового консультационного и координационного формата для деоккупации полуострова, и выразила надежду на активное приобщение УВКПЧ к поддержке задач и целей платформы.

Она заверила, что Украина готова к дальнейшему активному сотрудничеству с Управлением бюро верховного комиссара ООН с целью обеспечения прав человека на всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ, призвала правозащитные механизмы ООН усилить мониторинг преступлений Российской Федерации против прав человека в оккупированной части Донбасса, добавили в МИД.

https://www.facebook.com/edzhaparova/videos/10224494401016592/

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предупреждения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите, который пройдет в Киеве 23 августа 2021 года. На нем планируется принять документ под названием Крымская хартия, который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

В МИД РФ Крымскую платформу назвали “недружественным в отношении России шагом” и “посягательством на территориальную целостность РФ”. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что из-за инициативы в РФ “нарастают эмоции, иногда даже истерические”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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