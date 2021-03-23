 

Полиция не планирует штрафовать граждан за отсутствие маски на улице – СМИ

23.03.2021, 20:28, Новости дня
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Полиция не планирует сразу штрафовать граждан, которые будут нарушать требование по ношению масок на улице и в парках в “красной” зоне карантина. Об этом “РБК-Украина” сказал источник в Национальной полиции.

Как рассказал собеседник журналистов, полицейские будут проводить профилактическую работу с гражданами относительно ношения масок в публичных местах вместо выписывания штрафов.

“Учитывая, что штраф составляет значительную сумму, 17 тыс. грн, мы намерены сосредоточиться на проведении профилактической работы с гражданами”, – отметил он.

Под профилактикой, по его словам, полиция имеет в виду устные просьбы к гражданам выполнять решение Кабмина по карантину.

Кабинет Министров Украины 22 марта принял постановление, которым запретил находиться на территориях общего пользования в “красных” зонах карантина без масок.

В общественных помещениях и транспорте, согласно принятому Радой закону №3891, с ноября 2021 года штраф за отсутствие маски или респиратора установлен в размере от 10 до 15 необлагаемых налогами минимумов доходов граждан (170–225 грн). Оштрафовать могут и в том случае, если маска есть, но она не закрывает нос и рот должным образом.

Если сотрудники какого-либо предприятия или учреждения нарушают масочный режим на рабочем месте, штраф может быть значительно выше.

Минздрав Украины 22 марта обновил карантинное зонирование. В “красную” зону попали Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Черновицкая и Сумская области. В Днепре и Львове жесткий карантин ввели местные власти.

Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская оказались в “оранжевой” зоне. Остальные регионы относятся к “желтому” уровню.

Украина вернулась к адаптивному карантину с 24 февраля. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

Если большинство областей будет в “красной” зоне, правительство введет локдаун по всей стране, заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Министр здравоохранения Максим Степанов 17 марта говорил, что общенациональный жесткий карантин пока не нужен.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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